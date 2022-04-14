Klayr (KLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Klayr (KLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Klayr (KLY) Informatie Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that's about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. Officiële website: https://klayr.xyz

Klayr (KLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Klayr (KLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 319.44K $ 319.44K $ 319.44K Totale voorraad: $ 193.73M $ 193.73M $ 193.73M Circulerende voorraad: $ 190.99M $ 190.99M $ 190.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 324.01K $ 324.01K $ 324.01K Hoogste ooit: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00167252 $ 0.00167252 $ 0.00167252 Meer informatie over Klayr (KLY) prijs

Klayr (KLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Klayr (KLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KLY begrijpt, kun je de live prijs van KLY token verkennen!

