De live Kitty Kult prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KULT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KULT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KULT

KULT Prijsinformatie

Wat is KULT

KULT whitepaper

KULT officiële website

KULT tokenomie

KULT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Kitty Kult logo

Kitty Kult Prijs (KULT)

Niet genoteerd

1 KULT naar USD live prijs:

--
----
-5.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Kitty Kult (KULT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:09:48 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-5.73%

-16.37%

-16.37%

Kitty Kult (KULT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KULT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KULT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KULT met -0.55% veranderd in het afgelopen uur, -5.73% in de afgelopen 24 uur en -16.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kitty Kult (KULT) Marktinformatie

$ 174.58K
$ 174.58K$ 174.58K

--
----

$ 370.66K
$ 370.66K$ 370.66K

470.27B
470.27B 470.27B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

De huidige marktkapitalisatie van Kitty Kult is $ 174.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KULT is 470.27B, met een totale voorraad van 998429871400.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 370.66K.

Kitty Kult (KULT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kitty Kult naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kitty Kult naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kitty Kult naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kitty Kult naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.73%
30 dagen$ 0-31.46%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Kitty Kult (KULT)?

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kitty Kult (KULT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Kitty Kult Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kitty Kult (KULT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kitty Kult (KULT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kitty Kult te bekijken.

Bekijk nu de Kitty Kult prijsvoorspelling !

KULT naar lokale valuta's

Kitty Kult (KULT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kitty Kult (KULT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KULT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kitty Kult (KULT)

Hoeveel is Kitty Kult (KULT) vandaag waard?
De live KULT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KULT naar USD prijs?
De huidige prijs van KULT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kitty Kult?
De marktkapitalisatie van KULT is $ 174.58K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KULT?
De circulerende voorraad van KULT is 470.27B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KULT?
KULT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KULT?
KULT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KULT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KULT is -- USD.
Zal KULT dit jaar hoger gaan?
KULT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KULT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:09:48 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

