Kittenswap (KITTEN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00314131 $ 0.00314131 $ 0.00314131 24u laag $ 0.00390098 $ 0.00390098 $ 0.00390098 24u hoog 24u laag $ 0.00314131$ 0.00314131 $ 0.00314131 24u hoog $ 0.00390098$ 0.00390098 $ 0.00390098 Hoogste prijs ooit $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Laagste prijs $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Prijswijziging (1u) -0.45% Prijswijziging (1D) +7.15% Prijswijziging (7D) -13.79% Prijswijziging (7D) -13.79%

Kittenswap (KITTEN) real-time prijs is $0.00345653. De afgelopen 24 uur werd er KITTEN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00314131 en een hoogtepunt van $ 0.00390098, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KITTEN hoogste prijs aller tijden is $ 0.03928409, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00194408 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KITTEN met -0.45% veranderd in het afgelopen uur, +7.15% in de afgelopen 24 uur en -13.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kittenswap (KITTEN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Circulerende voorraad 317.19M 317.19M 317.19M Totale voorraad 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508 1,266,405,754.318508

De huidige marktkapitalisatie van Kittenswap is $ 1.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KITTEN is 317.19M, met een totale voorraad van 1266405754.318508. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.37M.