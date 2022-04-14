Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kitten Wif Hat (KWIF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kitten Wif Hat (KWIF) Informatie Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Officiële website: https://kwif.io/ Whitepaper: https://x.com/kwif_on_sol Koop nu KWIF!

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kitten Wif Hat (KWIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 139.03K $ 139.03K $ 139.03K Totale voorraad: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M Circulerende voorraad: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 139.03K $ 139.03K $ 139.03K Hoogste ooit: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00013893 $ 0.00013893 $ 0.00013893 Meer informatie over Kitten Wif Hat (KWIF) prijs

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kitten Wif Hat (KWIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KWIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KWIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KWIF begrijpt, kun je de live prijs van KWIF token verkennen!

