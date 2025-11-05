KittehCoin (MEOW) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.04% Prijswijziging (1D) -20.51% Prijswijziging (7D) -44.98% Prijswijziging (7D) -44.98%

KittehCoin (MEOW) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MEOW verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MEOW hoogste prijs aller tijden is $ 0.00439965, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MEOW met +1.04% veranderd in het afgelopen uur, -20.51% in de afgelopen 24 uur en -44.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KittehCoin (MEOW) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 602.81K$ 602.81K $ 602.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 602.81K$ 602.81K $ 602.81K Circulerende voorraad 997.93M 997.93M 997.93M Totale voorraad 997,925,587.199218 997,925,587.199218 997,925,587.199218

De huidige marktkapitalisatie van KittehCoin is $ 602.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MEOW is 997.93M, met een totale voorraad van 997925587.199218. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 602.81K.