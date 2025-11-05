KITTEE (KTE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -74.34%

KITTEE (KTE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KTE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KTE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KTE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -74.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KITTEE (KTE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.65K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.65K Circulerende voorraad 1000.00M Totale voorraad 999,999,995.937352

De huidige marktkapitalisatie van KITTEE is $ 14.65K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KTE is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999995.937352. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.65K.