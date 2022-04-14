Kitsune ($KIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kitsune ($KIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kitsune ($KIT) Informatie Agent Kitsune is the Agentic commerce framework of the future, powered by Raposa Coffee Co using Griffain. Create buy orders for Raposa Coffee, and more products soon. Agentic commerce will be the future, and Agent Kitsune will lead the charge. Powered by Raposa Coffee Co, an IRL business, born on Solana. Raposa has been the premium specialty coffee of web-3, hosting events and partnering with companies and brands like Solana, Kraken, Coinbase, Magic Eden, and more. Officiële website: https://griffain.com/agents/kitsune

Kitsune ($KIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kitsune ($KIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 179.43K $ 179.43K $ 179.43K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 179.43K $ 179.43K $ 179.43K Hoogste ooit: $ 0.01480124 $ 0.01480124 $ 0.01480124 Laagste ooit: $ 0.00017704 $ 0.00017704 $ 0.00017704 Huidige prijs: $ 0.00017864 $ 0.00017864 $ 0.00017864 Meer informatie over Kitsune ($KIT) prijs

Kitsune ($KIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kitsune ($KIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $KIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $KIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $KIT begrijpt, kun je de live prijs van $KIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $KIT Wil je weten waar je $KIT naartoe gaat? Onze $KIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $KIT token!

