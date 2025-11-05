KITO (KITO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00020211 24u hoog $ 0.00025545 Hoogste prijs ooit $ 0.00032925 Laagste prijs $ 0.0000344 Prijswijziging (1u) +0.28% Prijswijziging (1D) +12.29% Prijswijziging (7D) +13.97%

KITO (KITO) real-time prijs is $0.00025142. De afgelopen 24 uur werd er KITO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00020211 en een hoogtepunt van $ 0.00025545, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KITO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00032925, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000344 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KITO met +0.28% veranderd in het afgelopen uur, +12.29% in de afgelopen 24 uur en +13.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KITO (KITO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 245.24K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 245.24K Circulerende voorraad 975.26M Totale voorraad 975,263,103.97

De huidige marktkapitalisatie van KITO is $ 245.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KITO is 975.26M, met een totale voorraad van 975263103.97. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 245.24K.