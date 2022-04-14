KIRI (KIRI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KIRI (KIRI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KIRI (KIRI) Informatie Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies. Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies. Officiële website: https://kiri-sol.vip/ Koop nu KIRI!

KIRI (KIRI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KIRI (KIRI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.28K $ 70.28K $ 70.28K Totale voorraad: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Circulerende voorraad: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.28K $ 70.28K $ 70.28K Hoogste ooit: $ 0.00112305 $ 0.00112305 $ 0.00112305 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over KIRI (KIRI) prijs

KIRI (KIRI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KIRI (KIRI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIRI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIRI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIRI begrijpt, kun je de live prijs van KIRI token verkennen!

Prijsvoorspelling van KIRI Wil je weten waar je KIRI naartoe gaat? Onze KIRI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KIRI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!