KIP (KIP) Informatie Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development. Officiële website: https://kip.pro

KIP (KIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KIP (KIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 714.46K $ 714.46K $ 714.46K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Hoogste ooit: $ 0.0447057 $ 0.0447057 $ 0.0447057 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00036413 $ 0.00036413 $ 0.00036413 Meer informatie over KIP (KIP) prijs

KIP (KIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KIP (KIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIP begrijpt, kun je de live prijs van KIP token verkennen!

