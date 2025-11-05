Kintsu Staked Hype (SHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 36.18 $ 36.18 $ 36.18 24u laag $ 41.17 $ 41.17 $ 41.17 24u hoog 24u laag $ 36.18$ 36.18 $ 36.18 24u hoog $ 41.17$ 41.17 $ 41.17 Hoogste prijs ooit $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Laagste prijs $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Prijswijziging (1u) -0.28% Prijswijziging (1D) +8.52% Prijswijziging (7D) -16.49% Prijswijziging (7D) -16.49%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) real-time prijs is $40.74. De afgelopen 24 uur werd er SHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.18 en een hoogtepunt van $ 41.17, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 53.2, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.91 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SHYPE met -0.28% veranderd in het afgelopen uur, +8.52% in de afgelopen 24 uur en -16.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 236.03K$ 236.03K $ 236.03K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 236.03K$ 236.03K $ 236.03K Circulerende voorraad 5.75K 5.75K 5.75K Totale voorraad 5,752.810001549609 5,752.810001549609 5,752.810001549609

De huidige marktkapitalisatie van Kintsu Staked Hype is $ 236.03K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SHYPE is 5.75K, met een totale voorraad van 5752.810001549609. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 236.03K.