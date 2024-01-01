Kinka (XNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kinka (XNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kinka (XNK) Informatie Kinka Gold is issued by one of Japan's oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Officiële website: https://kinka-gold.com Whitepaper: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Kinka (XNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kinka (XNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Totale voorraad: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Circulerende voorraad: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Hoogste ooit: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Laagste ooit: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Huidige prijs: $ 3,783.96 $ 3,783.96 $ 3,783.96 Meer informatie over Kinka (XNK) prijs

Kinka (XNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kinka (XNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XNK begrijpt, kun je de live prijs van XNK token verkennen!

Prijsvoorspelling van XNK Wil je weten waar je XNK naartoe gaat? Onze XNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

