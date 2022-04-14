KingdomX (KT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KingdomX (KT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KingdomX (KT) Informatie KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride. KingdomX is a metaverse medieval game designed around gamefi protocol. Gamers and stakers are able to build, collect, mint, compete, and earn through our deflationary KingsLanding Protocol. Our double trifold mechanics (Repu - Hero - KT) or (Mint - burn - reward) is designed to project the game engine into a long-term moon ride. Officiële website: https://kingdomx.co/ Whitepaper: https://kingdomx.co/KingdomX%20Whitepaper.pdf Koop nu KT!

KingdomX (KT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KingdomX (KT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 80.47K $ 80.47K $ 80.47K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 319.63M $ 319.63M $ 319.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 251.76K $ 251.76K $ 251.76K Hoogste ooit: $ 0.072587 $ 0.072587 $ 0.072587 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025176 $ 0.00025176 $ 0.00025176 Meer informatie over KingdomX (KT) prijs

KingdomX (KT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KingdomX (KT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KT begrijpt, kun je de live prijs van KT token verkennen!

