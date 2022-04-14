King Kovu (LAZY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in King Kovu (LAZY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

King Kovu (LAZY) Informatie $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Officiële website: https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor King Kovu (LAZY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.61K $ 49.61K $ 49.61K Totale voorraad: $ 20.19M $ 20.19M $ 20.19M Circulerende voorraad: $ 10.83M $ 10.83M $ 10.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 92.43K $ 92.43K $ 92.43K Hoogste ooit: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Laagste ooit: $ 0.00458018 $ 0.00458018 $ 0.00458018 Huidige prijs: $ 0.00458381 $ 0.00458381 $ 0.00458381 Meer informatie over King Kovu (LAZY) prijs

King Kovu (LAZY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van King Kovu (LAZY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAZY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAZY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAZY begrijpt, kun je de live prijs van LAZY token verkennen!

