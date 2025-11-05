Kinetix Finance Token (KAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.45% Prijswijziging (1D) +3.61% Prijswijziging (7D) -20.12% Prijswijziging (7D) -20.12%

Kinetix Finance Token (KAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.03611293, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAI met +0.45% veranderd in het afgelopen uur, +3.61% in de afgelopen 24 uur en -20.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kinetix Finance Token (KAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 309.15K$ 309.15K $ 309.15K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 320.25K$ 320.25K $ 320.25K Circulerende voorraad 965.33M 965.33M 965.33M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kinetix Finance Token is $ 309.15K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAI is 965.33M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 320.25K.