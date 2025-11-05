Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 36.07 24u hoog $ 41.46 Hoogste prijs ooit $ 59.44 Laagste prijs $ 29.77 Prijswijziging (1u) -0.40% Prijswijziging (1D) +9.15% Prijswijziging (7D) -16.28%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) real-time prijs is $41.16. De afgelopen 24 uur werd er KHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.07 en een hoogtepunt van $ 41.46, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 59.44, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.77 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KHYPE met -0.40% veranderd in het afgelopen uur, +9.15% in de afgelopen 24 uur en -16.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.42B Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.42B Circulerende voorraad 34.58M Totale voorraad 34,578,484.30702387

De huidige marktkapitalisatie van Kinetiq Staked HYPE is $ 1.42B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KHYPE is 34.58M, met een totale voorraad van 34578484.30702387. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.42B.