Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 36.33 $ 36.33 $ 36.33 24u laag $ 41.82 $ 41.82 $ 41.82 24u hoog 24u laag $ 36.33$ 36.33 $ 36.33 24u hoog $ 41.82$ 41.82 $ 41.82 Hoogste prijs ooit $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Laagste prijs $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Prijswijziging (1u) -0.21% Prijswijziging (1D) +8.99% Prijswijziging (7D) -16.68% Prijswijziging (7D) -16.68%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) real-time prijs is $41.43. De afgelopen 24 uur werd er VKHYPE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 36.33 en een hoogtepunt van $ 41.82, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VKHYPE hoogste prijs aller tijden is $ 51.63, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 29.62 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VKHYPE met -0.21% veranderd in het afgelopen uur, +8.99% in de afgelopen 24 uur en -16.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 342.94M$ 342.94M $ 342.94M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 342.94M$ 342.94M $ 342.94M Circulerende voorraad 8.27M 8.27M 8.27M Totale voorraad 8,273,831.583361235 8,273,831.583361235 8,273,831.583361235

De huidige marktkapitalisatie van Kinetiq Earn Vault is $ 342.94M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VKHYPE is 8.27M, met een totale voorraad van 8273831.583361235. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 342.94M.