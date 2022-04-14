KIM Token (KIM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KIM Token (KIM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KIM Token (KIM) Informatie Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives. Officiële website: https://www.kim.exchange/ Whitepaper: https://docs.kim.exchange/ Koop nu KIM!

KIM Token (KIM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KIM Token (KIM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 452.92K $ 452.92K $ 452.92K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 452.92K $ 452.92K $ 452.92K Hoogste ooit: $ 0.04177886 $ 0.04177886 $ 0.04177886 Laagste ooit: $ 0.00030046 $ 0.00030046 $ 0.00030046 Huidige prijs: $ 0.00045262 $ 0.00045262 $ 0.00045262 Meer informatie over KIM Token (KIM) prijs

KIM Token (KIM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KIM Token (KIM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIM begrijpt, kun je de live prijs van KIM token verkennen!

