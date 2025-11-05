BeursDEX+
De live KIKICat prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KIKI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KIKI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KIKI

KIKI Prijsinformatie

Wat is KIKI

KIKI officiële website

KIKI tokenomie

KIKI Prijsvoorspelling

1 KIKI naar USD live prijs:

$0.00017493
$0.00017493
-1.80%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
KIKICat (KIKI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:09:09 (UTC+8)

KIKICat (KIKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.102855
$ 0.102855

$ 0
$ 0

+5.21%

-3.65%

-11.52%

-11.52%

KIKICat (KIKI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KIKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KIKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.102855, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KIKI met +5.21% veranderd in het afgelopen uur, -3.65% in de afgelopen 24 uur en -11.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KIKICat (KIKI) Marktinformatie

$ 174.94K
$ 174.94K

--
--

$ 174.94K
$ 174.94K

999.94M
999.94M

999,940,449.95835
999,940,449.95835

De huidige marktkapitalisatie van KIKICat is $ 174.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KIKI is 999.94M, met een totale voorraad van 999940449.95835. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 174.94K.

KIKICat (KIKI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van KIKICat naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van KIKICat naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van KIKICat naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van KIKICat naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-3.65%
30 dagen$ 0-48.61%
60 dagen$ 0-70.37%
90 dagen$ 0--

Wat is KIKICat (KIKI)?

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

KIKICat (KIKI) hulpbron

Officiële website

KIKICat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KIKICat (KIKI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KIKICat (KIKI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KIKICat te bekijken.

Bekijk nu de KIKICat prijsvoorspelling !

KIKI naar lokale valuta's

KIKICat (KIKI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KIKICat (KIKI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KIKI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over KIKICat (KIKI)

Hoeveel is KIKICat (KIKI) vandaag waard?
De live KIKI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KIKI naar USD prijs?
De huidige prijs van KIKI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KIKICat?
De marktkapitalisatie van KIKI is $ 174.94K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KIKI?
De circulerende voorraad van KIKI is 999.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KIKI?
KIKI bereikte een ATH-prijs van 0.102855 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KIKI?
KIKI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KIKI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KIKI is -- USD.
Zal KIKI dit jaar hoger gaan?
KIKI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KIKI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:09:09 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,244.92

$3,357.08

$158.65

$1.0001

$0.9987

$103,244.92

$3,357.08

$158.65

$2.2610

$0.16656

$0.00000

$0.00000

$0.03619

$0.01154

$0.00849

$0.2143

$0.0000000048402

$0.2247

$0.000008939

$171.11

