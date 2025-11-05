BeursDEX+
De live KIGU prijs vandaag is 0.00948534 USD. Volg realtime KIGU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KIGU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$0.00957634
USD
KIGU (KIGU) Prijsinformatie (USD)

$ 0.0090383
$ 0.01057895
$ 0.0090383
$ 0.01057895
$ 0.155138
$ 0.0090383
KIGU (KIGU) real-time prijs is $0.00948534. De afgelopen 24 uur werd er KIGU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0090383 en een hoogtepunt van $ 0.01057895, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KIGU hoogste prijs aller tijden is $ 0.155138, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0090383 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KIGU met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -8.09% in de afgelopen 24 uur en -42.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KIGU (KIGU) Marktinformatie

$ 469.24K
49.00M
49,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van KIGU is $ 469.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KIGU is 49.00M, met een totale voorraad van 49000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 469.24K.

KIGU (KIGU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van KIGU naar USD $ -0.000835199686864969.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van KIGU naar USD $ -0.0074401906.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van KIGU naar USD $ -0.0071378568.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van KIGU naar USD $ 0.

Wat is KIGU (KIGU)?

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

KIGU (KIGU) hulpbron

KIGU Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KIGU (KIGU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KIGU (KIGU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KIGU te bekijken.

Bekijk nu de KIGU prijsvoorspelling !

KIGU naar lokale valuta's

KIGU (KIGU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KIGU (KIGU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KIGU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over KIGU (KIGU)

Hoeveel is KIGU (KIGU) vandaag waard?
De live KIGU prijs in USD is 0.00948534 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KIGU naar USD prijs?
De huidige prijs van KIGU naar USD is $ 0.00948534. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KIGU?
De marktkapitalisatie van KIGU is $ 469.24K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KIGU?
De circulerende voorraad van KIGU is 49.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KIGU?
KIGU bereikte een ATH-prijs van 0.155138 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KIGU?
KIGU zag een ATL-prijs van 0.0090383 USD.
Wat is het handelsvolume van KIGU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KIGU is -- USD.
Zal KIGU dit jaar hoger gaan?
KIGU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KIGU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:23:12 (UTC+8)

KIGU (KIGU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

