KIGU (KIGU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0090383 $ 0.0090383 $ 0.0090383 24u laag $ 0.01057895 $ 0.01057895 $ 0.01057895 24u hoog 24u laag $ 0.0090383$ 0.0090383 $ 0.0090383 24u hoog $ 0.01057895$ 0.01057895 $ 0.01057895 Hoogste prijs ooit $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Laagste prijs $ 0.0090383$ 0.0090383 $ 0.0090383 Prijswijziging (1u) -0.29% Prijswijziging (1D) -8.09% Prijswijziging (7D) -42.11% Prijswijziging (7D) -42.11%

KIGU (KIGU) real-time prijs is $0.00948534. De afgelopen 24 uur werd er KIGU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0090383 en een hoogtepunt van $ 0.01057895, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KIGU hoogste prijs aller tijden is $ 0.155138, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0090383 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KIGU met -0.29% veranderd in het afgelopen uur, -8.09% in de afgelopen 24 uur en -42.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KIGU (KIGU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 469.24K$ 469.24K $ 469.24K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 469.24K$ 469.24K $ 469.24K Circulerende voorraad 49.00M 49.00M 49.00M Totale voorraad 49,000,000.0 49,000,000.0 49,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van KIGU is $ 469.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KIGU is 49.00M, met een totale voorraad van 49000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 469.24K.