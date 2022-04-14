KIATOKEN (KIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KIATOKEN (KIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KIATOKEN (KIA) Informatie KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Officiële website: https://kiahelps.com Whitepaper: https://kiahelps.com/whitepaper/

KIATOKEN (KIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KIATOKEN (KIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 93.36K $ 93.36K $ 93.36K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 186.73K $ 186.73K $ 186.73K Hoogste ooit: $ 0.00085015 $ 0.00085015 $ 0.00085015 Laagste ooit: $ 0.00000935 $ 0.00000935 $ 0.00000935 Huidige prijs: $ 0.00018673 $ 0.00018673 $ 0.00018673 Meer informatie over KIATOKEN (KIA) prijs

KIATOKEN (KIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KIATOKEN (KIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIA begrijpt, kun je de live prijs van KIA token verkennen!

