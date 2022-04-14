KI (XKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KI (XKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KI (XKI) Informatie Ki Foundation's mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.

KI (XKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KI (XKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 268.51K $ 268.51K $ 268.51K Totale voorraad: $ 946.14M $ 946.14M $ 946.14M Circulerende voorraad: $ 619.58M $ 619.58M $ 619.58M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 410.03K $ 410.03K $ 410.03K Hoogste ooit: $ 0.506661 $ 0.506661 $ 0.506661 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043337 $ 0.00043337 $ 0.00043337 Meer informatie over KI (XKI) prijs

KI (XKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KI (XKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XKI begrijpt, kun je de live prijs van XKI token verkennen!

Prijsvoorspelling van XKI Wil je weten waar je XKI naartoe gaat? Onze XKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van XKI token!

