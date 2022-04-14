KHADIJA (KHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KHADIJA (KHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KHADIJA (KHA) Informatie The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce. Officiële website: https://khadijasol.xyz/

KHADIJA (KHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KHADIJA (KHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.93K $ 23.93K $ 23.93K Totale voorraad: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M Circulerende voorraad: $ 999.37M $ 999.37M $ 999.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.93K $ 23.93K $ 23.93K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over KHADIJA (KHA) prijs

KHADIJA (KHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KHADIJA (KHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KHA begrijpt, kun je de live prijs van KHA token verkennen!

