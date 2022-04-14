KeyFi (KEYFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KeyFi (KEYFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KeyFi (KEYFI) Informatie KeyFi is a next-generation DeFi application offering intelligent tools for managing your DeFi portfolio: custom strategy builders, yield projection, portfolio tracking, and a powerful research dashboard. We seek to solve DeFi user challenges such as juggling multiple wallets/platforms/chains, manually comparing yield, and the lack of historical data. Manage multiple assets, across multiple chains, and across multiple platforms and protocols such as Compound, Aave, 1inch, and more, all from one convenient application. Officiële website: https://keyfi.com

KeyFi (KEYFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KeyFi (KEYFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 66.01K Totale voorraad: $ 8.99M Circulerende voorraad: $ 3.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 183.57K Hoogste ooit: $ 2.57 Laagste ooit: $ 0.00544649 Huidige prijs: $ 0.02040959

KeyFi (KEYFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KeyFi (KEYFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KEYFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KEYFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KEYFI begrijpt, kun je de live prijs van KEYFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van KEYFI Wil je weten waar je KEYFI naartoe gaat? Onze KEYFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

