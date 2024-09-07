KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KEWL EXCHANGE (KWL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KEWL EXCHANGE (KWL) Informatie What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system. Officiële website: https://kewl.exchange Whitepaper: https://docs.kewl.exchange

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KEWL EXCHANGE (KWL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.54K Totale voorraad: $ 27.54K Circulerende voorraad: $ 27.54K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.98K Hoogste ooit: $ 10.95 Laagste ooit: $ 0.275865 Huidige prijs: $ 0.725741

KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KEWL EXCHANGE (KWL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KWL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KWL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KWL begrijpt, kun je de live prijs van KWL token verkennen!

Prijsvoorspelling van KWL Wil je weten waar je KWL naartoe gaat? Onze KWL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KWL token!

