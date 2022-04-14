Ketnipz (NIPZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ketnipz (NIPZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ketnipz (NIPZ) Informatie The feel-good viral bean from TikTok, beloved by over 5 million fans worldwide, is embarking on an exciting new adventure on Solana! Ketnipz, the iconic meme sensation known for its charm, positivity, and humor, is now thriving in the Web3 space. This lovable character brings a fresh wave of joy to the blockchain. Don't miss your chance to join the growing community and celebrate Ketnipz in its next big chapter. Officiële website: https://www.ketnipz.co Whitepaper: https://ketnipz.co/pages/ketnipz-memecoin-whitepaper

Ketnipz (NIPZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ketnipz (NIPZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.08K $ 7.08K $ 7.08K Totale voorraad: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M Circulerende voorraad: $ 997.19M $ 997.19M $ 997.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.08K $ 7.08K $ 7.08K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ketnipz (NIPZ) prijs

Ketnipz (NIPZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ketnipz (NIPZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal NIPZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel NIPZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van NIPZ begrijpt, kun je de live prijs van NIPZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van NIPZ Wil je weten waar je NIPZ naartoe gaat? Onze NIPZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van NIPZ token!

