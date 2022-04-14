Kepler (AVIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kepler (AVIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

Officiële website: https://www.keplerdigitals.io/
Whitepaper: https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper

Kepler (AVIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kepler (AVIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 99.61M $ 99.61M $ 99.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Hoogste ooit: $ 0.353967 $ 0.353967 $ 0.353967 Laagste ooit: $ 0.03432404 $ 0.03432404 $ 0.03432404 Huidige prijs: $ 0.04306568 $ 0.04306568 $ 0.04306568 Meer informatie over Kepler (AVIA) prijs

Kepler (AVIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kepler (AVIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AVIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AVIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AVIA begrijpt, kun je de live prijs van AVIA token verkennen!

