Kepithor (KEPI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00227583 $ 0.00227583 $ 0.00227583 24u laag $ 0.0023332 $ 0.0023332 $ 0.0023332 24u hoog 24u laag $ 0.00227583$ 0.00227583 $ 0.00227583 24u hoog $ 0.0023332$ 0.0023332 $ 0.0023332 Hoogste prijs ooit $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Laagste prijs $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) +2.27% Prijswijziging (7D) -6.29% Prijswijziging (7D) -6.29%

Kepithor (KEPI) real-time prijs is $0.00233286. De afgelopen 24 uur werd er KEPI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00227583 en een hoogtepunt van $ 0.0023332, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KEPI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00475245, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00150493 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KEPI met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.27% in de afgelopen 24 uur en -6.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kepithor (KEPI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 96.84K$ 96.84K $ 96.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 698.52K$ 698.52K $ 698.52K Circulerende voorraad 41.51M 41.51M 41.51M Totale voorraad 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

De huidige marktkapitalisatie van Kepithor is $ 96.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KEPI is 41.51M, met een totale voorraad van 299426199.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 698.52K.