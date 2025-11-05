BeursDEX+
De live Kepithor prijs vandaag is 0.00233286 USD. Volg realtime KEPI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KEPI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Kepithor Prijs (KEPI)

1 KEPI naar USD live prijs:

$0.00233287
+2.20%1D
USD
Kepithor (KEPI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:08:55 (UTC+8)

Kepithor (KEPI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00227583
24u laag
$ 0.0023332
24u hoog

$ 0.00227583
$ 0.0023332
$ 0.00475245
$ 0.00150493
-0.01%

+2.27%

-6.29%

-6.29%

Kepithor (KEPI) real-time prijs is $0.00233286. De afgelopen 24 uur werd er KEPI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00227583 en een hoogtepunt van $ 0.0023332, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KEPI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00475245, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00150493 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KEPI met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, +2.27% in de afgelopen 24 uur en -6.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kepithor (KEPI) Marktinformatie

$ 96.84K
--
$ 698.52K
41.51M
299,426,199.0
De huidige marktkapitalisatie van Kepithor is $ 96.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KEPI is 41.51M, met een totale voorraad van 299426199.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 698.52K.

Kepithor (KEPI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kepithor naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kepithor naar USD $ -0.0001415607.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kepithor naar USD $ -0.0008190188.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kepithor naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.27%
30 dagen$ -0.0001415607-6.06%
60 dagen$ -0.0008190188-35.10%
90 dagen$ 0--

Wat is Kepithor (KEPI)?

Kepithor Token (KEPI) is the native utility token of the Kepithor ecosystem, a UK-based Web3 gaming network. KEPI powers an interconnected suite of blockchain games—such as Kingdom Karnage and Royal Rampage—enabling in-game purchases, and prize rewards. It’s designed for long-term sustainability with no fixed emissions, and it redistributes value through platform revenue and gameplay, rather than inflationary minting.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kepithor (KEPI) hulpbron

Officiële website

Kepithor Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kepithor (KEPI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kepithor (KEPI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kepithor te bekijken.

Bekijk nu de Kepithor prijsvoorspelling !

KEPI naar lokale valuta's

Kepithor (KEPI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kepithor (KEPI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KEPI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kepithor (KEPI)

Hoeveel is Kepithor (KEPI) vandaag waard?
De live KEPI prijs in USD is 0.00233286 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KEPI naar USD prijs?
De huidige prijs van KEPI naar USD is $ 0.00233286. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kepithor?
De marktkapitalisatie van KEPI is $ 96.84K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KEPI?
De circulerende voorraad van KEPI is 41.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KEPI?
KEPI bereikte een ATH-prijs van 0.00475245 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KEPI?
KEPI zag een ATL-prijs van 0.00150493 USD.
Wat is het handelsvolume van KEPI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KEPI is -- USD.
Zal KEPI dit jaar hoger gaan?
KEPI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KEPI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:08:55 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,213.29
$3,356.42
$158.66
$1.0001
$0.9982
$103,213.29
$3,356.42
$158.66
$2.2607
$0.16653
$0.00000
$0.00000
$0.03616
$0.01154
$0.00849
$0.2148
$0.0000000048402
$0.2255
$0.000008942
$171.49
