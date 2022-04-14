Kensei (KENSEI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kensei (KENSEI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kensei (KENSEI) Informatie $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community's shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the "Sword Path" — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It's a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Officiële website: https://kenseishido.xyz Whitepaper: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf

Kensei (KENSEI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kensei (KENSEI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Totale voorraad: $ 44.99B $ 44.99B $ 44.99B Circulerende voorraad: $ 44.99B $ 44.99B $ 44.99B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Hoogste ooit: $ 0.00016612 $ 0.00016612 $ 0.00016612 Laagste ooit: $ 0.00000359 $ 0.00000359 $ 0.00000359 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Kensei (KENSEI) prijs

Kensei (KENSEI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kensei (KENSEI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KENSEI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KENSEI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KENSEI begrijpt, kun je de live prijs van KENSEI token verkennen!

