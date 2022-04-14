Ken (KEN) Tokenomie
Ken (KEN) Informatie
Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin.
Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special.
Ken (KEN) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ken (KEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Ken (KEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Ken (KEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal KEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel KEN tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van KEN begrijpt, kun je de live prijs van KEN token verkennen!
