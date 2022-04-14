Kelp Gain (AGETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kelp Gain (AGETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kelp Gain (AGETH) Informatie KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. KelpDAO's new project, Gain, is designed to help users stake ETH and its variants (rsETH, ETHx, stETH) to earn rewards from multiple Layer 2 networks and DeFi protocols. When users deposit these assets, they receive agETH, a token that enables them to participate in airdrop farming and other reward strategies. The platform automates asset management, making it easy for users to maximize their earnings with minimal effort. Officiële website: https://kelpdao.xyz/gain/ Koop nu AGETH!

Kelp Gain (AGETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kelp Gain (AGETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 123.79M $ 123.79M $ 123.79M Totale voorraad: $ 28.60K $ 28.60K $ 28.60K Circulerende voorraad: $ 28.60K $ 28.60K $ 28.60K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 123.79M $ 123.79M $ 123.79M Hoogste ooit: $ 5,124.84 $ 5,124.84 $ 5,124.84 Laagste ooit: $ 1,430.83 $ 1,430.83 $ 1,430.83 Huidige prijs: $ 4,322.77 $ 4,322.77 $ 4,322.77 Meer informatie over Kelp Gain (AGETH) prijs

Kelp Gain (AGETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kelp Gain (AGETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AGETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AGETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AGETH begrijpt, kun je de live prijs van AGETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van AGETH Wil je weten waar je AGETH naartoe gaat? Onze AGETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AGETH token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!