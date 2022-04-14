Kekius Maximus (KM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kekius Maximus (KM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kekius Maximus (KM) Informatie Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Kekius Maximus (KM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kekius Maximus (KM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 969.82K $ 969.82K $ 969.82K Totale voorraad: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Circulerende voorraad: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 969.82K $ 969.82K $ 969.82K Hoogste ooit: $ 0.01153924 $ 0.01153924 $ 0.01153924 Laagste ooit: $ 0.00054801 $ 0.00054801 $ 0.00054801 Huidige prijs: $ 0.00097079 $ 0.00097079 $ 0.00097079 Meer informatie over Kekius Maximus (KM) prijs

Kekius Maximus (KM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kekius Maximus (KM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KM begrijpt, kun je de live prijs van KM token verkennen!

Prijsvoorspelling van KM Wil je weten waar je KM naartoe gaat? Onze KM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

