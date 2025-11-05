Keke (KEKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00001324 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -1.03% Prijswijziging (1D) -24.53% Prijswijziging (7D) -17.72%

Keke (KEKE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KEKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KEKE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00001324, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KEKE met -1.03% veranderd in het afgelopen uur, -24.53% in de afgelopen 24 uur en -17.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Keke (KEKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 94.50K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 94.50K Circulerende voorraad 690.00B Totale voorraad 690,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Keke is $ 94.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KEKE is 690.00B, met een totale voorraad van 690000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.50K.