KEIRO (KEIRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KEIRO (KEIRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

KEIRO (KEIRO) Informatie $KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto. Officiële website: https://keiro.xyz/

KEIRO (KEIRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KEIRO (KEIRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 301.88K $ 301.88K $ 301.88K Totale voorraad: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B Circulerende voorraad: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 301.88K $ 301.88K $ 301.88K Hoogste ooit: $ 0.00011075 $ 0.00011075 $ 0.00011075 Laagste ooit: $ 0.00000512 $ 0.00000512 $ 0.00000512 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over KEIRO (KEIRO) prijs

KEIRO (KEIRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KEIRO (KEIRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KEIRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KEIRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KEIRO begrijpt, kun je de live prijs van KEIRO token verkennen!

Prijsvoorspelling van KEIRO Wil je weten waar je KEIRO naartoe gaat? Onze KEIRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KEIRO token!

