Keira (KEIRA) Informatie Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She's not just a tool—she's a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or "minions") that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira's capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that's personalized, engaging, and scalable. Officiële website: https://keira.gg/ Whitepaper: https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper

Keira (KEIRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Keira (KEIRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 86.99K $ 86.99K $ 86.99K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 536.49M $ 536.49M $ 536.49M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 162.14K $ 162.14K $ 162.14K Hoogste ooit: $ 0.00288068 $ 0.00288068 $ 0.00288068 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00016214 $ 0.00016214 $ 0.00016214 Meer informatie over Keira (KEIRA) prijs

Keira (KEIRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Keira (KEIRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KEIRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KEIRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KEIRA begrijpt, kun je de live prijs van KEIRA token verkennen!

Prijsvoorspelling van KEIRA Wil je weten waar je KEIRA naartoe gaat? Onze KEIRA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KEIRA token!

