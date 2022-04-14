Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Keep Gambling (GAMBLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Keep Gambling (GAMBLE) Informatie Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success. Officiële website: https://www.keepgambling.vip/

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Keep Gambling (GAMBLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 96.06K Totale voorraad: $ 999.57M Circulerende voorraad: $ 999.57M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 96.06K Hoogste ooit: $ 0.00971359 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Keep Gambling (GAMBLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Keep Gambling (GAMBLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAMBLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMBLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAMBLE begrijpt, kun je de live prijs van GAMBLE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GAMBLE Wil je weten waar je GAMBLE naartoe gaat? Onze GAMBLE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAMBLE token!

