Keefer Bunny (KFR) Informatie Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Officiële website: https://keeferbunny420.carrd.co/ Koop nu KFR!

Keefer Bunny (KFR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Keefer Bunny (KFR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 175.98K $ 175.98K $ 175.98K Totale voorraad: $ 930.33M $ 930.33M $ 930.33M Circulerende voorraad: $ 930.33M $ 930.33M $ 930.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 175.98K $ 175.98K $ 175.98K Hoogste ooit: $ 0.00192059 $ 0.00192059 $ 0.00192059 Laagste ooit: $ 0.00002511 $ 0.00002511 $ 0.00002511 Huidige prijs: $ 0.00018916 $ 0.00018916 $ 0.00018916 Meer informatie over Keefer Bunny (KFR) prijs

Keefer Bunny (KFR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Keefer Bunny (KFR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KFR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KFR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KFR begrijpt, kun je de live prijs van KFR token verkennen!

Prijsvoorspelling van KFR Wil je weten waar je KFR naartoe gaat? Onze KFR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KFR token!

