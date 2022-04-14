KDR (KDR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KDR (KDR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KDR (KDR) Informatie Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Officiële website: https://kaidro.com/

KDR (KDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KDR (KDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 139.32K $ 139.32K $ 139.32K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 15.10M $ 15.10M $ 15.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 922.63K $ 922.63K $ 922.63K Hoogste ooit: $ 0.389192 $ 0.389192 $ 0.389192 Laagste ooit: $ 0.00669518 $ 0.00669518 $ 0.00669518 Huidige prijs: $ 0.00923729 $ 0.00923729 $ 0.00923729 Meer informatie over KDR (KDR) prijs

KDR (KDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KDR (KDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KDR begrijpt, kun je de live prijs van KDR token verkennen!

Prijsvoorspelling van KDR Wil je weten waar je KDR naartoe gaat? Onze KDR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KDR token!

