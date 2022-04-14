Kawz (KAWZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kawz (KAWZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kawz (KAWZ) Informatie Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app. Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app. Officiële website: https://time.fun/Kawz Koop nu KAWZ!

Kawz (KAWZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kawz (KAWZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 412.83K $ 412.83K $ 412.83K Totale voorraad: $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K Circulerende voorraad: $ 94.23K $ 94.23K $ 94.23K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 412.83K $ 412.83K $ 412.83K Hoogste ooit: $ 20.47 $ 20.47 $ 20.47 Laagste ooit: $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 Huidige prijs: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 Meer informatie over Kawz (KAWZ) prijs

Kawz (KAWZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kawz (KAWZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAWZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAWZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAWZ begrijpt, kun je de live prijs van KAWZ token verkennen!

