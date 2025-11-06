Kavari (KAVR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00405396$ 0.00405396 $ 0.00405396 Laagste prijs $ 0.00014783$ 0.00014783 $ 0.00014783 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Kavari (KAVR) real-time prijs is $0.00014907. De afgelopen 24 uur werd er KAVR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAVR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00405396, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00014783 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAVR met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kavari (KAVR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.91K$ 14.91K $ 14.91K Circulerende voorraad 65.00M 65.00M 65.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kavari is $ 9.69K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAVR is 65.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.91K.