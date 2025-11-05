Kava Lend (HARD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00475943 24u hoog $ 0.00571273 Hoogste prijs ooit $ 2.97 Laagste prijs $ 0.00206758 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) +1.92% Prijswijziging (7D) -2.52%

Kava Lend (HARD) real-time prijs is $0.0048692. De afgelopen 24 uur werd er HARD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00475943 en een hoogtepunt van $ 0.00571273, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De HARD hoogste prijs aller tijden is $ 2.97, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00206758 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is HARD met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, +1.92% in de afgelopen 24 uur en -2.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kava Lend (HARD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 656.61K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 974.25K Circulerende voorraad 134.79M Totale voorraad 200,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kava Lend is $ 656.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van HARD is 134.79M, met een totale voorraad van 200000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 974.25K.