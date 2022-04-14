Kaspa DAO (KDAO) Tokenomie
Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes:
- Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.
- Token Projects: Memecoins and other creative tokens.
- Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.
Kaspa DAO (KDAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Kaspa DAO (KDAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal KDAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel KDAO tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
