Karum (KARUM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.061095 $ 0.061095 $ 0.061095 24u laag $ 0.086368 $ 0.086368 $ 0.086368 24u hoog 24u laag $ 0.061095$ 0.061095 $ 0.061095 24u hoog $ 0.086368$ 0.086368 $ 0.086368 Hoogste prijs ooit $ 0.475405$ 0.475405 $ 0.475405 Laagste prijs $ 0.02672377$ 0.02672377 $ 0.02672377 Prijswijziging (1u) -0.48% Prijswijziging (1D) -0.64% Prijswijziging (7D) -32.07% Prijswijziging (7D) -32.07%

Karum (KARUM) real-time prijs is $0.085146. De afgelopen 24 uur werd er KARUM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.061095 en een hoogtepunt van $ 0.086368, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KARUM hoogste prijs aller tijden is $ 0.475405, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02672377 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KARUM met -0.48% veranderd in het afgelopen uur, -0.64% in de afgelopen 24 uur en -32.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Karum (KARUM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Circulerende voorraad 14.70M 14.70M 14.70M Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Karum is $ 1.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KARUM is 14.70M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.79M.