De live KAREN ONCHAIN prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KAREN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KAREN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live KAREN ONCHAIN prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KAREN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KAREN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KAREN

KAREN Prijsinformatie

Wat is KAREN

KAREN officiële website

KAREN tokenomie

KAREN Prijsvoorspelling

KAREN ONCHAIN logo

KAREN ONCHAIN Prijs (KAREN)

Niet genoteerd

1 KAREN naar USD live prijs:

--
----
-4.50%1D
mexc
USD
KAREN ONCHAIN (KAREN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:08:33 (UTC+8)

KAREN ONCHAIN (KAREN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.38%

-4.55%

-20.10%

-20.10%

KAREN ONCHAIN (KAREN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAREN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAREN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAREN met +1.38% veranderd in het afgelopen uur, -4.55% in de afgelopen 24 uur en -20.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Marktinformatie

$ 40.41K
$ 40.41K$ 40.41K

--
----

$ 43.01K
$ 43.01K$ 43.01K

93.96B
93.96B 93.96B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van KAREN ONCHAIN is $ 40.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAREN is 93.96B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.01K.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van KAREN ONCHAIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van KAREN ONCHAIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van KAREN ONCHAIN naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van KAREN ONCHAIN naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.55%
30 dagen$ 0-40.97%
60 dagen$ 0-53.74%
90 dagen$ 0--

Wat is KAREN ONCHAIN (KAREN)?

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

KAREN ONCHAIN (KAREN) hulpbron

Officiële website

KAREN ONCHAIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KAREN ONCHAIN (KAREN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KAREN ONCHAIN (KAREN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KAREN ONCHAIN te bekijken.

Bekijk nu de KAREN ONCHAIN prijsvoorspelling !

KAREN naar lokale valuta's

KAREN ONCHAIN (KAREN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KAREN ONCHAIN (KAREN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KAREN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over KAREN ONCHAIN (KAREN)

Hoeveel is KAREN ONCHAIN (KAREN) vandaag waard?
De live KAREN prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KAREN naar USD prijs?
De huidige prijs van KAREN naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KAREN ONCHAIN?
De marktkapitalisatie van KAREN is $ 40.41K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KAREN?
De circulerende voorraad van KAREN is 93.96B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KAREN?
KAREN bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KAREN?
KAREN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KAREN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KAREN is -- USD.
Zal KAREN dit jaar hoger gaan?
KAREN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KAREN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
KAREN ONCHAIN (KAREN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

