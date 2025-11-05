KAREN ONCHAIN (KAREN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.38% Prijswijziging (1D) -4.55% Prijswijziging (7D) -20.10% Prijswijziging (7D) -20.10%

KAREN ONCHAIN (KAREN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAREN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAREN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAREN met +1.38% veranderd in het afgelopen uur, -4.55% in de afgelopen 24 uur en -20.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 40.41K$ 40.41K $ 40.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 43.01K$ 43.01K $ 43.01K Circulerende voorraad 93.96B 93.96B 93.96B Totale voorraad 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van KAREN ONCHAIN is $ 40.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAREN is 93.96B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 43.01K.