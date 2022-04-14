Karbo (KRB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Karbo (KRB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Karbo (KRB) Informatie Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology. Officiële website: https://karbo.io/

Karbo (KRB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Karbo (KRB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 403.84K $ 403.84K $ 403.84K Totale voorraad: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Circulerende voorraad: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 403.84K $ 403.84K $ 403.84K Hoogste ooit: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Laagste ooit: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Huidige prijs: $ 0.03989395 $ 0.03989395 $ 0.03989395 Meer informatie over Karbo (KRB) prijs

Karbo (KRB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Karbo (KRB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRB begrijpt, kun je de live prijs van KRB token verkennen!

