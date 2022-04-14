KAPSEL (KAPSEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KAPSEL (KAPSEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KAPSEL (KAPSEL) Informatie KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it's a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good. Officiële website: https://kapselcrypto.com/ Whitepaper: https://kapselcrypto.com/roadmap/whitepaper

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KAPSEL (KAPSEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.56K $ 6.56K $ 6.56K Totale voorraad: $ 966.90M $ 966.90M $ 966.90M Circulerende voorraad: $ 966.90M $ 966.90M $ 966.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.56K $ 6.56K $ 6.56K Hoogste ooit: $ 0.00569008 $ 0.00569008 $ 0.00569008 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over KAPSEL (KAPSEL) prijs

KAPSEL (KAPSEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KAPSEL (KAPSEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAPSEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAPSEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAPSEL begrijpt, kun je de live prijs van KAPSEL token verkennen!

Prijsvoorspelling van KAPSEL Wil je weten waar je KAPSEL naartoe gaat? Onze KAPSEL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

