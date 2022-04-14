Kapi Plara (KAPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kapi Plara (KAPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kapi Plara (KAPI) Informatie Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Officiële website: https://kapionsol.fun/ Koop nu KAPI!

Kapi Plara (KAPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kapi Plara (KAPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.94K Totale voorraad: $ 996.93M Circulerende voorraad: $ 996.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.94K Hoogste ooit: $ 0.0019153 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Kapi Plara (KAPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kapi Plara (KAPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAPI begrijpt, kun je de live prijs van KAPI token verkennen!

