KanzzAI (KAAI) Informatie KanzzAI is an AI-driven ecosystem that merges artificial intelligence with blockchain technology to deliver innovative tools and services. The platform allows users to create custom AI chatbots and agents, automate tasks, analyze data, and engage with audiences across various channels. KanzzAI aims to simplify AI adoption by providing intuitive solutions for businesses, developers, and individuals, making advanced AI technology more accessible and impactful. Its ecosystem also includes a terminal for managing AI tools, staking, and revenue-sharing opportunities in $ETH and $TAO, empowering users to earn while building with AI. Officiële website: https://www.kanzzai.com/ Whitepaper: https://docs.kanzzai.com/

KanzzAI (KAAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KanzzAI (KAAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.00K $ 44.00K $ 44.00K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.00K $ 44.00K $ 44.00K Hoogste ooit: $ 0.28569 $ 0.28569 $ 0.28569 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00044002 $ 0.00044002 $ 0.00044002 Meer informatie over KanzzAI (KAAI) prijs

KanzzAI (KAAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KanzzAI (KAAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAAI begrijpt, kun je de live prijs van KAAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van KAAI Wil je weten waar je KAAI naartoe gaat? Onze KAAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAAI token!

