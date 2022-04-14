Kangal (KANGAL) Tokenomie
Kangal (KANGAL) Informatie
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem.
KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
Kangal (KANGAL) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kangal (KANGAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Kangal (KANGAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Kangal (KANGAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal KANGAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel KANGAL tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van KANGAL begrijpt, kun je de live prijs van KANGAL token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.