KAME (KAME) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.82% Prijswijziging (1D) +0.28% Prijswijziging (7D) -6.25% Prijswijziging (7D) -6.25%

KAME (KAME) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAME verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAME hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAME met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, +0.28% in de afgelopen 24 uur en -6.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KAME (KAME) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.47K$ 11.47K $ 11.47K Circulerende voorraad 949.88M 949.88M 949.88M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van KAME is $ 10.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAME is 949.88M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.47K.